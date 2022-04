Siracusa, l'auto sfonda il guard rail e finisce in una scarpata: in ospedale uno dei passeggeri

Prima l'auto ha sfondato il guard rail e poi è finita in una scarpata. Spettacolare indicente in via Paolo Orsi, nella zona sud di Siracusa. Il bilancio è di tre persone coinvolte, una delle quali finita in ospedale.

Le cause dell'incidente devono ancora essere chiarite, di certo che la macchina è andata prima a sbattere contro le barriere metalliche laterali e poi è precipitata nelle campagne che circondano la periferia di Siracusa.

A bordo della vettura, una utilitaria Renault, tre persone, fra cui due sorelle che fortunatamente sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo. È rimasto incastrato, invece, la terza passeggera, una ragazza, per tirarla fuori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare il tetto dell'abitacolo. Successivamente la giovane è stata trasportata in ambulanza utilizzando una barella spinale ed è stata ricoverata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, la polizia di Stato, i sanitari del 118, e i vigili del fuoco.

Aperta un'inchiesta sull'incidente per verificare anche il coinvolgimento di altre auto, qualcuno avrebbe riferito di un tamponamento prima del volo nella scarpata.

