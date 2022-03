Siracusa, diciassettenne prova ad estorcere denaro a un coetaneo: denunciato

La polizia ha denunciato un diciassettenne di Siracusa che ha tentato di estorcere del denaro a un coetaneo. Alla vittima era stato rubato uno scooter vicino al Tempio di Apollo, ad Ortigia. Mentre cercava per i vicoli la moto, è stato raggiunto da alcuni giovani, tra cui il 17enne, che gli ha chiesto dei soldi in cambio della restituzione del mezzo. L’intervento di un equipaggio delle volanti ha consentito di individuare il minorenne e denunciarlo per il reato di estorsione.

