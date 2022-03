Siracusa: tradito dal braccialetto elettronico: evade dai domiciliari e viene riacciuffato

Un 28enne, già con diversi precedenti per spaccio di stupefacenti e furto, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa per evasione dagli arresti domiciliari, per la seconda volta in soli 4 giorni.

La pattuglia non lo ha trovato nell’abitazione durante il controllo e lo ha rintracciato anche grazie al braccialetto elettronico che ha fatto scattare l’allarme dopo l’allontanamento del soggetto dal suo domicilio. Tratto in arresto è stato ricondotto nuovamente agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata