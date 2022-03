Siracusa, teneva hashish e marijuana in casa: arrestato per spaccio un 32enne

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne gravato da numerosi precedenti per reati in materia di droga.

Il presunto pusher, che non si aspettava la perquisizione, non si era preoccupato di nascondere lo stupefacente che era invece riposto a vista su una mensola del corridoio e sul frigorifero della cucina, assieme a un bilancino ed al materiale per confezionare le dosi. I carabinieri hanno sequestrato 70 grammi di hashish e 5 di marijuana.

Terminati gli accertamenti l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

