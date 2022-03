È stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania l’operaio di 48 anni vittima di un incidente in un cantiere in via Martiri delle Ardeatine, a Solarino, nel Siracusano. Il 48enne, trasferito in elisoccorso era impegnato in un cantiere aperto per la demolizione di una palazzina, ma improvvisamente è crollata la parete di un immobile vicino che ha travolto l’operaio. La Procura a Siracusa ha aperto una inchiesta.

