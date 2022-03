Il "Pi-greco day" celebrato anche dagli studenti del liceo scientifico Corbino di Siracusa

Giochi-quiz di matematica e fisica in italiano e in inglese, narrazioni e dialoghi coi personaggi del pensiero matematico, esposizione di conoscenze storiche e filosofiche legate a Talete, Anassimandro Pitagora e Platone, infopoint, realizzazione di plastici e dello Stomachion, disegni, fumetti, video esplicativi, laboratori di fisica. Gli studenti del liceo scientifico «Corbino» hanno partecipato oggi a Siracusa, la città di Archimede, al pi-greco day che si celebra in tutto il mondo. «Un’attività di formazione e di orientamento out-door per una festa didattica in città», commenta la dirigente Lilly Fronte. “Gli alunni del liceo hanno accolto nel centro storico di Ortigia gli studenti delle altre scuole ma anche semplici curiosi
 con solidi archimedei, raccontando la storia della statua di Archimede, spiegando gli apparecchi per la teoria della leva di primo genere, parallelepipedo articolato, apparecchi per le varie specie di equilibrio», ha spiegato la professoressa Daniela Licitra.

