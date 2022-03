Augusta, il campo Fontana sarà bonificato dalla polvere di pirite

Il campo Fontana, unico campo di calcio di proprietà pubblica presente ad Augusta, nel Siracusano, sarà bonificato dalla polvere di pirite sul terreno di gioco. Lo ha reso noto il commissario unico per la bonifica delle discariche, il generale Giuseppe Vadalà che insieme al Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche della Regione Sicilia e Calabria, al Comune e ai tecnici Arpa Regionali nel mese di aprile consegnerà il cantiere all’Ati per l’avvio delle opere di risoluzione nonché la messa in sicurezza dell’area denominata «Campo Fontana».

Il campo è chiuso da 12 anni. «Da ormai troppi anni ho sempre assistito all’esodo dei giovani augustani - dice il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare - per poter giocare in quello che è sport nazionale per eccellenza, sarà un grande piacere da sindaco ridare un campo sportivo a tutti gli sportivi augustani. Continuerò come sempre a monitorare e sollecitare affinché si giunga a questa meta celermente».

© Riproduzione riservata