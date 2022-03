Ventotto migranti sono sbarcati al porto di Augusta dalla nave della ong Open Arms che nei giorni scorsi li aveva soccorsi in mare. Dopo i controlli sanitari (nessun positivo al Covid), la polizia si è occupata della procedura di identificazione e subito dopo i migranti sono stati trasferiti sulla nave quarantena. I minori non accompagnati sono stati portati in un centro d’accoglienza.

© Riproduzione riservata