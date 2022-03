Siracusa, la scuola Vittorini pronta ad accogliere mamme e bambini ucraini

L’istituto comprensivo «Elio Vittorini» di Siracusa è pronto ad accogliere 40 bambini provenienti dall’Ucraina. «Siamo la prima scuola in Sicilia che ha mobilitato collegio docenti e consiglio di istituto, insieme all’intera comunità scolastica, in soccorso alle bambine e ai bambini ucraini. Possiamo accogliere a scuola fino a 40 bambini, dai 3 ai 14 anni», spiega la dirigente scolastica Pinella Giuffrida. Tante famiglie, genitori degli alunni, hanno già dato ieri disponibilità per l’accoglienza dei bimbi: con 20 famiglie si potranno accogliere tutti i bimbi, sia a scuola che nelle case.

© Riproduzione riservata