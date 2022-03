Il cane fa scoprire la droga nascosta nel pacco di riso: due denunciati a Pachino

Carabinieri della Stazione di Pachino, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo di Palermo e del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno perquisito le abitazioni di soggetti noti per i loro trascorsi in materia di armi e stupefacenti rinvenendo, con il prezioso ausilio del cane specializzato nella ricerca di stupefacenti, 35 grammi di hashish ben occultati in un pacco di riso all’interno di una dispensa, contanti e un bilancino di precisione, evidenza dell’attività di spaccio svolta. All’esito di un’altra perquisizione sono state rinvenute due katane giapponesi, di oltre un metro ciascuna e con lame ben affilate, che sono state sequestrate in quanto illegalmente detenute. I soggetti, in entrambi i casi, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. I controlli fanno seguito alle attività del 4 marzo in via Mascagni dello stesso comune

