Un quindicenne picchiato a Siracusa, condannati tre poliziotti

Tre poliziotti in servizio alla questura di Siracusa sono stati condannati dal Gup per un presunto pestaggio a un quindicenne avvenuto due anni fa. Assolto un quarto poliziotto. Condannato a due anni anni ed 8 mesi per lesioni gravi l’agente che avrebbe picchiato il ragazzo; otto mesi ciascuno ai colleghi che avrebbero provato a coprirlo con false relazioni.

L’inchiesta della Procura di Siracusa è scattata dopo la denuncia della madre del minore che fu ricoverato in ospedale. Secondo l’accusa il poliziotto riteneva il giovane responsabile di un furto e dopo averlo inseguito lo avrebbe colpito a calci.

