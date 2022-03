Siracusa, studente Erasmus accoltellato vicino ad un pub: si cercano gli aggressori

Una lite degenera in rissa e in accoltellamento a Siracusa, nei pressi di un pub in via Cairoli, e un giovane, uno studente, rimane ferito. Sull'episodio, accaduto lo scorso sabato sera, stanno indagando gli agenti del commissariato.

La vittima è un giovane studente universitario in Erasmus a Siracusa che è riuscito a scappare dagli aggressori e ha chiesto aiuto ai gestori e ai clienti di un altro pub nelle vicinanze, in via Perasso.

È stata allertata immediatamente la polizia che è giunta e ha avviato le indagini del caso con il supporto dei rilievi della scientifica. Lo studente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Le sue ferite non sono gravi.

Gli agenti hanno ascoltato la vittima e stanno verificando l'esistenza di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che possano aiutare nella ricerca degli aggressori.

