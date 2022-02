Siracusa, banda di giovani entra in un locale e picchia tre clienti

Terrore in un locale di Siracusa, nel cuore di Ortigia, dove una banda di ragazzi dopo aver preso di mira un ragazzo lo ha picchiato, aggredendo anche la coppia che era intervenuta per difenderlo.

Sul caso sono in corso le indagini della polizia che sta cercando di identificare i responsabili di questo episodio di violenza. Oltre alle vittime sono stati ascoltati alcuni testimoni e altri clienti del locale, che hanno assistito all'aggressione.

Non si esclude che per risalire alla banda, gli investigatori utilizzino le immagini delle telecamere di sicurezza della zona dalle quali potrebbe arrivare un decisivo contributo.

Alla base dell'aggressione non ci sarebbe un valido motivo. Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia, infatti, i giovani avrebbero provocato un ragazzo solo per scatenare la violenza. Colpiti il ragazzo e i due fidanzati che avevano provato a difenderlo, tutto davanti agli occhi dei clienti. Le vittime sono state portate al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per farsi medicare.

