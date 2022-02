Floridia, ai domiciliari per avere picchiato la compagna: gli trovano droga e finisce in carcere

A Floridia arrestato per droga un pregiudicato 32enne già ai domiciliari con l’accusa di avere picchiato e maltrattato la compagna. I carabinieri gli hanno trovato in casa 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per confezionare le dosi. Così è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Il giudice ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare e i carabinieri lo hanno trasferito in carcere a Siracusa.

