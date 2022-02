Furti e rapine da Pachino e Modica, quattro arresti: clima di omertà tra le vittime

Eseguita in provincia di Siracusa, dagli agenti del commissariato di Pachino, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro uomini di 52, 42, 41 e 35 anni, responsabili di rapine, furti ed estorsioni. I colpi sono stati commessi a Pachino, Noto, Rosolini e Modica, dal luglio a settembre 2019, utilizzando anche armi, come nel caso delle rapine negli Ard Discount di Pachino (bottino 2 mila euro) ed Eurospin di Rosolini (bottino 1.500 euro).

Segnalato anche un «clima di omertà e assoggettamento delle vittime», come nel caso di ripetuti furti di mezzi, con il metodo del «cavallo di ritorno». Rilevanti, nel complesso dell’indagine, sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le intercettazioni e i tabulati telefonici.

