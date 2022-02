Lentini, 4 piante di marijuana in casa: arrestato un panettiere

Un panettiere di Lentini trovato con quattro piante di marijuana in casa e arrestato.

L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Lentini in collaborazione con i colleghi dello Squadrone Cacciatori Sicilia. Durante un controllo in casa del panettiere di 51 anni dapprima i militari dell’Arma hanno trovato 150 grammi di marijuana, nascosti in tre barattoli di vetro nei mobili della cucina. In camera, poi, i carabinieri hanno trovato le quattro piante di marijuana dell’altezza di circa 30 centimetri, una lampada a led, del terriccio e del fertilizzante utilizzati per la coltivazione.

La sostanza sequestrata sarà esaminata dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti per verificarne la consistenza qualitativa e quantitativa.

