Teneva la droga nell'armadio della stanza da letto, un trentenne arrestato a Floridia

I Carabinieri di Floridia hanno arrestato, in flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti, un giovane floridiano di 32enne gravato da numerosi precedenti per reati in materia di droga. I militari dell’Arma, constatando un via vai di ragazzi dall’appartamento del 32enne, decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire, abilmente nascosta in un armadio della camera da letto, 10 grammi di marijuana, già suddivisa in 7 dosi, unitamente ad un bilancino di precisione e materiale per confezionarle. La droga ed il materiale sono stati sequestrati e il 32enne arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Siracusa.

