Spacciava hashish tra i giovani della movida, un arresto ad Avola

Nel fine settimana appena trascorso sono stati intensificati i controlli dei Carabinieri per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Avola, nel corso di un servizio di controllo nel borgo marinaro ove si concentra la vita notturna avolese, hanno arrestato un 44enne per detenzione al fine di spaccio di circa 70 grammi di hashish.

I Carabinieri, dopo aver notato l’uomo in una zona poco illuminata e insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno fermato sottoponendolo a perquisizione personale, a seguito della quale è stato trovato in possesso di 14 dosi, già confezionate, di hashish e banconote di piccolo taglio ritenuto provento dello spaccio. La successiva perquisizione dell’abitazione dell’arrestato ha permesso di rinvenire e sequestrare materiale utilizzato per il taglio e per il confezionamento dello stupefacente.

Il 44enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. di Siracusa.

