Priolo Gargallo, arrestati due fratelli di 25 e 23 anni per spaccio di cocaina

Gli agenti del commissariato di Priolo hanno arrestato due fratelli, di 25 e di 23 anni, entrambi residenti a Priolo Gargallo per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, diretti dal dirigente Sergio Leo, hanno notato i fratelli che uscivano dall’abitazione del padre e si allontanavano a bordo di un ciclomotore. Alla vista della polizia, i due sono fuggiti e non si sono fermati all’alt ed hanno gettato due involucri contenenti cocaina. In seguito alla perquisizione nell’abitazione del padre, la polizia ha trovato 15 mila euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente ed un coltello con residui di hashish. All’interno di un vano al piano terra del condominio c’erano anche 184 involucri di cocaina e un involucro di carta di alluminio contenente hashish (per un totale di 119 grammi di cocaina e 8 di hashish).

Le generalità dei due fratelli non sono state rese note.

