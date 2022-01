Teneva una pistola 44 magnum sul Comodino, arrestato a Floridia

Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un pregiudicato 36enne. Durante le operazioni i militari hanno notato un revolver, calibro 44 magnum, poggiato a vista sul comodino della camera dal letto. Probabilmente il soggetto, che non si aspettava una perquisizione da parte dei Carabinieri, non ha avuto il tempo di nascondere l’arma che è stata sequestrata. Il possessore è stato arrestato dai Carabinieri e sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione illegale di arma come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata