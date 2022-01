Siracusa, un ordigno esplode all'ingresso di un autolavaggio: indagini

Un boato ha svegliato nella notte i residenti di via delle Magnolie, a Cassibile, frazione di Siracusa. Un ordigno rudimentale è esploso davanti all’ingresso di un autolavaggio intorno all'una di notte e per il forte rumore numerosi residenti sono scesi per strada. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno aperto le indagini. I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare l’autore del gesto.

Il nuovo "avvertimento" in provincia di Siracusa avviene dopo i vari attentati di queste ultime settimane. Ieri mattina, in Prefettura, si è tenuto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha avuto come tema principale la catena di intimidazioni ad Augusta nei confronti di imprenditori, commercianti ed esponenti politici. Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, nel corso dell'incontro, ha fatto sapere che le indagini hanno già portato, per tre episodi, all’individuazione degli autori dei reati e, al momento, non fanno emergere collegamenti fra loro.

Tra le intimidazioni, si ricordano quelle al consigliere comunale, la cui auto è stata incendiata mentre al padre albergatore è stata recapitata una bombola del gas sistemata a ridosso della sua struttura.

