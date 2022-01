Trasferiti a Enna i tredici migranti di Siracusa senza green pass per l'espulsione

Tredici migranti, gambiani e senegalesi, che erano stati ospitati dal Comune di Siracusa in una tendopoli allestita per l’occasione in un’area in via Augusto von Platen, al centro di Siracusa, sono stati trasferiti in un centro di accoglienza, a Enna. Lo ha disposto la Prefettura di Siracusa.

I tredici migranti avevano ricevuto un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale dopo la quarantena trascorsa sulla nave ormeggiata ad Augusta, ma non possono adempiere all’ordine perché non essendo vaccinati non posseggono il green pass. Adesso potranno attendere nella struttura, in attesa dell’esito della richiesta di protezione internazionale.

© Riproduzione riservata