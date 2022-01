Focolaio al carcere di Augusta, salgono a 26 i detenuti positivi al Coronavirus

Salgono a 26 i detenuti positivi al Coronavirus, ma il numero potrebbe ancora salire perchè il bilancio non tiene conto degli agenti della polizia penitenziaria e si attende ancora l'esito di altri tamponi. Adesso in isolamento ci sono 4 sezioni.

Il dirigente nazionale del Sippe, Sebastiano Bongiovanni, chiede che vengano sottoposti ai tamponi tutti gli agenti. La novità, che è stata introdotta da pochi giorni, riguarda il possesso del green pass per far visita ai parenti carcerati. Per la Uilpa, però, è un provvedimento che non servirà ad “arginare lo tsunami di contagi nelle carceri”.

I primi positivi nel carcere sono stati registrai lo scorso 10 gennaio: tre detenuti e un agente di polizia penitenziaria erano risultati positivi al Covid ed erano state isolate due intere sezioni della struttura. Da lì è stato sempre un crescendo. Il Sippe aveva subito lanciato l'allarme e aveva chiesto misure specifiche a tutela del personale e dei carcerati. “La situazione all’interno della casa circondariale di Augusta è davvero difficile", ribadisce Bongiovanni.

