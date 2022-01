Un quarantenne di Rosolini è stato arrestato per scontare una condanna per spaccio di droga. Rintracciato dai carabinieri di Rosolini, è stato condotto presso il carcere Cavadonna di Siracusa, dve resterà per 8 mesi, come disposto dall’autorità giudiziaria. I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

