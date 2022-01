Augusta, oltre 500 vaccini nel giorno di apertura del nuovo centro della Marina militare

Oltre cinquecento vaccini anticovid sono stati eseguiti nella prima giornata di apertura del nuovo Centro vaccinale nella struttura della Marina Militare di Augusta all’interno dello stabilimento elioterapico di Punta Izzo. Un ambiente ampio e confortevole, a disposizione della cittadinanza allestito grazie alla disponibilità del Comando Marittimo Sicilia e alla collaborazione del Comune megarese, con un’area dedicata alla vaccinazione dei bambini con la presenza di pediatri e un gruppo di animazione di clownterapia. All’inaugurazione erano presenti il comandante del Comando Marittimo Sicilia contrammiraglio Andrea Cottini, il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia e il direttore del Distretto sanitario di Augusta Lorenzo Spina. Il Centro vaccinale sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14,30 alle 17.30. Per la vaccinazione pediatrica sono stati riservati i pomeriggi di giovedì e venerdì e il sabato mattina.

«Ringrazio il contrammiraglio Andrea Cottini - ha detto il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - che ancora una volta si è dimostrato disponibile nei confronti dell’Azienda e del territorio megarese, confermando l’efficacia della sinergia in atto tra il Comando Marittimo Sicilia e l’Asp di Siracusa. Ringraziamo anche il sindaco Di Mare sempre in prima linea a collaborare con l’Azienda nell’interesse del territorio. Questa struttura ci consentirà di decongestionare l’ospedale e di contribuire ad accelerare il completamento del ciclo vaccinale».

«All’interno del centro vaccinale - ha aggiunto il contrammiraglio Andrea Cottini - abbiamo messo a disposizione il nostro gruppo vaccinale militare che potrà essere utilizzato anche a supporto del personale sanitario aziendale per la popolazione civile. Abbiamo inoltre voluto fornire una ulteriore assistenza con la possibilità di processare duecento tamponi presso il nostro laboratorio al fine di accelerare i tempi di screening della popolazione».

«Abbiamo raggiunto un altro traguardo - ha commentato il direttore sanitario Salvatore Madonia - che è quello di avere snellito la presenza di tante persone all’ospedale di Augusta che creava anche problemi di viabilità e di circolazione. Con il sindaco Di Mare stiamo anche risolvendo l’altra problematica relativa ai tamponi con l’individuazione di un altro sito di drive in per evitare congestioni del traffico». «Grazie alla sensibilità della Marina Militare e dell’Asp di Siracusa - ha aggiunto il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare - dotiamo oggi Augusta di un centro per la vaccinazione importante, un fiore all’occhiello».

