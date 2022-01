Augusta, trasferiti i 62 minori dalla Geo Barents

Sono stati trasferiti in tre diversi centri di accoglienza i 62 minori non accompagnati arrivati due giorni fa a bordo della Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere alla quale era stato assegnato per lo sbarco il porto di Augusta, nel Siracusano. In totale sono 558 i migranti: oltre ai 62 minori senza famiglia, 27 ragazzi i ragazzi accompagnati, 434 uomini, e 35 donne. I tre migranti che erano stati ricoverati in ospedale sono stati dimessi. Tutti i migranti sono stati trasferiti sulla nave quarantena ormeggiata al porto di Augusta. Altri 49 migranti, che si trovavano in quarantena sulla Allegra, hanno terminato il periodo di osservazione prevista e sono stati trasferiti in altri centri di accoglienza.

