Palazzolo, nascondeva 30 grammi di marijuana nel vano caldaia: arrestato

I carabinieri della stazione di Palazzolo Acreide hanno arrestato un giovane di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio, Lo hanno trovato in possesso di 30 grammi di marijuana.

Da qualche giorno lo controllavano, sospettavano che spacciasse stupefacenti. Lo hanno seguito a distanza, anche in abiti civili, per controllarne movimenti e frequentazioni. Appena il momento è sembrato propizio, i militari hanno fermato il giovane per strada e, successivamente, nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione, ben occultato nel vano caldaia, hanno trovato la marijuana, che è stata sequestrata, così come il materiale usato per il taglio e il confezionamento delle dosi, compreso un bilancino di precisione, e la somma di 235 euro in contanti, ritenuta provento di attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e così come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, posto agli arresti domiciliari.

