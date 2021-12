Siracusa: disabile aggredito in casa e rapinato della pensione

Serata da incubo ieri a Siracusa. Un disabile e la moglie si trovavano in casa quando, intorno alle 19,30, un uomo, con il volto travisato da cappellino e mascherina, si è introdotto presso l'abitazione dei coniugi, al Villaggio Miano.

Il ladro ha chiesto subito i soldi e ha aggredito il disabile che aveva opposto resistenza. L'uomo è riuscito ugualmente ad impossessarsi della pensione e a fuggire. I coniugi hanno poi telefonato ai carabinieri che sono giunti nell'abitazione.

Marito e moglie, scossi per l'accaduto, hanno raccontato la rapina. I militari hanno interrogato i due per cercare di risalire all'autore del gesto. Sono in corso indagini.

