Augusta ospiterà i 558 profughi salvati in mare dalla Geo Barents

Le autorità italiane hanno assegnato Augusta come «porto sicuro» alla nave Geo Barents di Medici senza frontiere con 558 profughi a bordo, tra cui tantissimi minori. Lo ha comunicato la stessa organizzazione umanitari che nei giorni scorsi aveva sollecitato una soluzione della vicenda dopo il salvataggio dei migranti in otto diversi interventi, l’ultimo dei quali avvenuto alla vigilia di Natale. La nave è in rada per le operazioni di ormeggio al porto. Successivamente dovrebbero iniziare i controlli sanitari a bordo mentre per le operazioni di sbarco sarà necessario attendere domattina.

Sea Watch 3, invece, resta in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro. Quattro persone sono state evacuate dalla nave che adesso ha a bordo 440 migranti. Le persone che hanno lasciato la nave sono una giovane incinta, la sorella, un uomo malato e il proprio figlio.

