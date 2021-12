Avola, schiamazzi e musica ad alto volume: pub chiuso per dieci giorni

Gli agenti del commissariato di Avola hanno eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività di un pub per 10 giorni firmato dal questore di Siracusa Gabriella Ioppolo. Il locale nel borgo marinaro è da tempo sorvegliato per una lunga serie di eventi che hanno creato turbamento all’ordine pubblico e disturbo della quiete dei residenti. In più occasioni si sono registrate lamentele dei cittadini per la musica ad alto volume e gli schiamazzi. Inoltre, la polizia qualche volta ha registrato la presenza di avventori, spesso giovanissimi, già noti alle forze dell'ordine per comportamenti illegali.

Vengono poi citati due episodi recenti che hanno destato particolare preoccupazione. Uno è accaduto durante una serata organizzata in occasione della ricorrenza di Hallowen, quando due clienti, privi di green pass avrebbero preteso di partecipare all’evento e, dopo essersi introdotti all’interno del locale armati di una mazza, avrebbero compiuto episodi di vandalismo e danneggiamento degli arredi. Nel novembre scorso un altro episodio di violenza, stavolta non all'interno del locale, ma fuori, con l’aggressione di una persona avvenuta nei pressi del pub.

© Riproduzione riservata