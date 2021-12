In pizzeria luce rubata, clienti e lavoratori senza green pass o in nero: 3 denunce ad Avola

I carabinieri della stazione di Avola, con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa, hanno svolto controlli alle attività di ristorazione per verificare il rispetto della normativa anti Covid.

Durante gli accertamenti è stato scoperto che in una pizzeria lavoravano 2 persone che godono del reddito di cittadinanza, una totalmente «in nero» ed una sprovvista di green pass. Il titolare, inoltre, aveva permesso l’accesso a clienti privi di green pass. Il locale, infine, era allacciato abusivamente alla rete elettrica.

Sono stati denunciati alla Procura il proprietario per furto di energia elettrica ed i due percettori di reddito di cittadinanza per truffa aggravata. Per le violazioni amministrative sono state elevate sanzioni per circa 8.000 euro. L'attività della pizzeria è stata sospesa.

