Schianto fatale sulla Statale Catania-Siracusa, muore un uomo di 38 anni

Tragedia sulla Catania-Siracusa, dove in un incidente ha perso la vita un' automobilista di 38 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabineri, che sono intervenuti sul posto, l'uomo si trovava sulla «Orientale Sicula» quando, per cause ancora da verificare, si è andato a schiantare contro un mezzo pesante.

La vittima sarebbe deceduta sul colpo. Sotto choc il camionista. L'incidente è avvenuto all’altezza del km 112,850 a Vaccarizzo-delfino (Catania). La strada attualmente è chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto anche gli uomini dell'Anas

Sempre sulla Ss114, in territorio di Calatabiano, al confine con Giardini Naxos, una Fiat Panda avrebbe perso il controllo – per cause in fase di accertamento – schiantandosi contro un muro. Il conducente dell’utilitaria è rimasto intrappolato nell’abitacolo ridotto ad un ammasso di lamiere. Il conducente è stato soccorso dai sanitari di una ambulanza del 118 e condotto al pronto soccorsi dell’ospedale di Taormina

© Riproduzione riservata