I carabinieri hanno arrestato un trentottenne di Francofonte, nel Siracusano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione sono stati trovati un chilo marijuana e oltre mezzo chilo di cocaina, nascosti in un casolare per gli attrezzi nella sua disponibilità. Trovato anche materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, e in un cassetto la somma di 16 mila euro.

© Riproduzione riservata