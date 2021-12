Droga e armi in auto, sequestri e denunce dei carabinieri nel Siracusano

I Carabinieri della Compagnia di Augusta nel corso della settimana appena trascorsa, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati e al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sull’intero territorio ricadente nel territorio di competenza, hanno controllato un cospicuo numero di persone e veicoli.

Sono molteplici e di varia natura i servizi effettuati dall’Arma dei Carabinieri che oltre a vigilare le zone più sensibili del territorio sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, hanno rafforzato le pattuglie soprattutto nei luoghi di intrattenimento ed interessati da un importante flusso di persone, controllando alcune decine di esercizi commerciali, 496 persone e 287 veicoli, eseguendo perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e contestando le seguenti violazioni al Codice della Strada: per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (5 casi), per l’uso del telefono cellulare durante la guida (2 casi), per guida di veicolo senza revisione periodica (6 casi) e per guida di veicolo privo di assicurazione R.C.A. (3 casi).

Le sanzioni per le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 3.500,00 euro che si accompagnano alla sottrazione di complessivi 50 punti dalle patenti di guida, al ritiro di 3 documenti di circolazione e al sequestro amministrativo di 3 veicoli.

I militari della Stazione Carabinieri di Ferla, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno perquisito un giovane del posto, trovandolo in possesso di 1 grammo di cocaina. Successivamente hanno esteso la perquisizione all’abitazione ove venivano trovati 4 soggetti intenti a consumare la medesima sostanza stupefacente corrispondente a grammi 2. Le persone coinvolte sono state segnalate alla Prefettura aretusea per la violazione dell’art.75 del D.P.R.309/90.

I militari della Stazione Carabinieri di Melilli, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Siracusa, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, un giovane poiché veniva trovato in possesso di un coltello di genere vietato, occultato all’interno del vano porta oggetti dell’autovettura a lui in uso.

I Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” in servizio a supporto dell’Arma territoriale, hanno segnalato alla Prefettura di Siracusa un giovane di Carlentini per possesso di gr.1,7 circa di marijuana.

© Riproduzione riservata