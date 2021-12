Marzamemi, parcheggia ma dimentica il freno a mano: l'auto finisce in mare

Ha parcheggiato l'auto dimenticando però di inserire il freno a mano e al suo ritorno ha ritrovato la vettura in mare. È la disavventura capitata a un automobilista in visita a Marzamemi, frazione di Pachino, che si era recato nel borgo marinaro per fare un giro in serata.

L'uomo ha parcheggiato la sua Citroen poco dopo le 22 in piazza Balata, nel cuore del centro storico di Marzamemi, una zona interdetta al traffico veicolare. Secondo quanto riferito alle forze dell’ordine, subito dopo aver trovato parcheggio, si è allontanato dalla vettura dimenticandosi di inserire il freno a mano.

A causa di questa distrazione l'auto è andata a finire in mare, nello specchio d'acqua del porticciolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Noto e gli agenti del commissariato di polizia di via Tafuri. La Citroen è stata "ripescata" la mattina seguente con l'ausilio di una gru.

