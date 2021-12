Francofonte, mezzo in fiamme sulla strada statale "Ragusana": salvo il conducente

Un mezzo in fiamme sulla strada statale 194 “Ragusana”. È accaduto questa mattina e fortunatamente non ci sono feriti. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco. Sul posto è giunto anche il personale Anas che ha dovuto chiudere al traffico la strada in entrambe le direzioni al km 31,990 a Francofonte, in provincia di Siracusa.

Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata