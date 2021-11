Lentini, sorpreso mentre smonta il catalizzatore da un auto: ai domiciliari

Il furto dei catalizzatori, un componente del sistema di scarico delle autovetture, è un fenomeno in aumento. I ladri hanno scoperto che ne possono ricavare piccole quantità di metalli che hanno un buon mercato. In tali casi, le vittime oltre a dover sostituire l’intero sistema di scarico e riparare altre parti eventualmente danneggiate, non possono disporre della propria autovettura per il tempo occorrente alla riparazione.

Considerata la recrudescenza di questo reato, i carabinieri di Lentini hanno intensificato i servizi di controllo del territorio e hanno arrestato, al Cortile Breci, un pregiudicato 46enne del luogo, sorpreso mentre smontava il catalizzatore di una Fiat Punto, asportata poco prima ad un ignaro cittadino. Per l’arrestato, dopo la convalida, il Tribunale di Siracusa ha disposto la misura cautelare dei domiciliari.

