Siracusa, partono i lavori per la sistemazione della passeggiata della Marina

Alla presenza dell’assessore regionale alla Infrastrutture, Marco Falcone, del sindaco, Francesco Italia, e dell’assessore alla Cultura, Fabio Granata, sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione della passeggiata della Marina. L’opera sarà realizzata dalla Ecc spa per un importo a base d’asta di 1,2 milioni.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Italia: «Un altro degli impegni assunti e mantenuti dell’assessore Falcone e dal governo Musumeci – ha commentato – per un intervento che attendevamo da tempo e che avevamo ripetutamente richiesto. La passeggiata sarà riqualificata secondo un progetto pienamente coerente con la banchina e alla fine avremo, prima dell’estate, un Foro Italico ristrutturato e fruibile».

La durata dei lavori è prevista in 200 giorni a partire da oggi. Il progetto è stato redatto dal Dipartimento regionale delle infrastrutture in quanto l’area interessata appartiene al Demanio. Il grosso dell’intervento consisterà nella realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra bianca al posto di quella attuale, in mattonelle di bitume, ampiamente danneggiata.

