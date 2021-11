Siracusa, sparò al vicino di casa: condannato a 2 anni e 4 mesi

Il gup del Tribunale di Siracusa ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione Danilo Rugani, 39 anni, operaio, per lesioni gravi e detenzione di arma.

Rugani, secondo la Procura che aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione, avrebbe gambizzato il vicino di casa. L’episodio era avvenuta nel gennaio scorso nell’androne di una palazzina in via Ramacca, zona nord di Siracusa. Rugani venne identificato grazie alle riprese di alcuni sistemi di videosorveglianza. Secondo l’accusa il 39enne avrebbe sparato perchè convinto che il vicino di casa vendesse droga ai suoi figli. Uno dei figli minorenne dell’operaio era stato trovato in casa del vicino durante un blitz antidroga della polizia.

