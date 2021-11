Gli agenti delle volanti hanno arrestato un 33enne siracusano per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, durante un controllo nella piazza di spaccio di via Santi Amato, zona nord di Siracusa, hanno fatto irruzione all’interno di un box in lamiera e hanno sorpreso l'uomo che maneggiava droga. Sequestrate 32 dosi di cocaina e 33 dosi di crack, una dose di hashish. L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata