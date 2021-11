Cassibile, incidente sulla Siracusa-Gela: muore 27enne di Rosolini

Incidente mortale intorno alla mezzanotte sull'autostrada Siracusa-Gela, nel tratto in prossimità dello svincolo di Cassibile. Il conducente della vettura, una Nissan Micra, con a bordo tre persone, ha perso il controllo del mezzo finendo sul guard-rail. A perdere la vita Badr Elmahi, 27 anni, residente a Rosolini, che era alla guida del veicolo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti e condotti in ospedale per accertamenti. Al lavoro gli agenti della Polizia stradale di Siracusa.

