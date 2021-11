Furto in un bar a Noto, arrestati due catanesi

Furto in piena notte in un bar di Noto. Carabinieri e polizia arrestano due pregiudicati catanesi. L’equipaggio del commissariato, che transitava lungo una via adiacente al centro storico, era stata attirata dalle luci provenienti da un bar, solitamente chiuso a quell’ora. Pochi istanti dopo, la pattuglia è stata raggiunta da un’autoradio del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia carabinieri. I sospetti hanno trovato riscontro quando un uomo è stato visto fuggire dal locale. Mentre i poliziotti lo inseguivano, i carabinieri pattugliavano le strade della zona sorprendendo un complice in fuga a piedi. Entrambi sono stati raggiunti e arrestati.

I due, catanesi con numerosi precedenti, avevano avuto il tempo di caricare in auto una pesante impastatrice meccanica. L’uomo arrestato dai carabinieri era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Catania, pertanto, oltre ad essere arrestato per tentato furto in concorso, dovrà rispondere anche della violazione degli obblighi della misura.

