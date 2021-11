Scomparso e ritrovato dopo alcune ore un 40enne di Siracusa

Rintracciato dopo alcune ore A.C. l'uomo di quarant'anni di Siracusa di cui si erano perse le tracce ieri sera e per il quale la polizia aveva immediatamente avviato le ricerche.

Stando alle ultime segnalazioni l'uomo si era allontanato da una struttura alberghiera che si trova in via Necropoli Grotticelle, nella zona nord di Siracusa e poi, a bordo di una Toyota Rav 4 si sarebbe diretto verso contrada Targia. Poi più nulla.

Per tutta la notte e in mattinata sono andate avanti "attive ricerche da parte del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia", si legge in una nota in cui viene anche lanciato un appello: "Chiunque avesse notizie dell’uomo chiami immediatamente i numeri di emergenza".

