Priolo, esplode una bombola di metano: grave un elettrauto

Un elettrauto di 30 anni è rimasto ferito ad una gamba oggi in un’officina del padre a Priolo, in seguito all’esplosione di una bombola.

Il trentenne siracusano, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Polizia e carabinieri stanno acquisendo elementi per accertare le cause che hanno provocato la deflagrazione. Secondo una prima ricostruzione, il fatto è avvenuto verso le 10.30 di questa mattina quando l’uomo è stato investito dalla deflagrazione. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e una volta giunti i soccorsi è stato deciso il trasferimento in eliambulanza.

