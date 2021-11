L'arbitro minacciato con la pistola ad Avola, la Lega dilettanti presenta un esposto

«Domani (martedì 16 novembre) andrò in procura a presentare un esposto contro il gesto di violenza ad Avola con la pistola esibita all’arbitro. È un gesto molto grave e va condannato con forza per tutelare le società che investono nei giovani. Lo sport è tutto tranne che violenza». È quanto afferma Sandro Morgana, presidente della Lega nazionale dilettanti Sicilia».

Alcuni facinorosi alla fine della partita tra l’Avola e la Rg con una pistola hanno cercato di intimorire il direttore l’arbitro della partita valevole per il campionato Under 17. «Ho notizie dagli atti ufficiali: l’arbitro, fuori dal campo di gioco, pare sia stato circondato da alcuni ragazzi in motorino e uno di questi ha tirato fuori una pistola, puntandola contro l’arbitro prima di far esplodere tre colpi in aria - aggiunge Morgana - Il direttore di gara sostiene si tratti di una pistola a salve, ma va sottolineato che si tratta comunque di una episodio gravissimo. L’avvocato sta ultimando l’’esposto denuncia contro ignoti e io stesso lo presenterò in procura - aggiunge Morgana - perché non vogliamo lasciare passare inosservato un atto che crediamo sia di gravità assoluta».

