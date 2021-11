Rosolini, ritirate due patenti per guida in stato d'ebbrezza

I carabinieri di Noto hanno incrementato i controlli sulla circolazione stradale, in particolare per porre un freno alla guida in stato di ebbrezza. A Rosolini, in orario notturno, i carabinieri, utilizzando l’etilometro, hanno sanzionato diversi automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica. Un’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo, due patenti sono state ritirate, venti i punti decurtati. Due automobilisti, il cui tasso alcolico superava 0,8 g/l, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria di Siracusa per il reato di guida in stato di ebbrezza.

