Avola, arrestato un 54enne: era ricercato per scontare una condanna per estorsione

Un 54enne di Avola era ricercato da giorni dai carabinieri perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. Le ricerche sono state effettuate tra i luoghi frequentati dall’uomo finché lo stesso non è stato rintracciato all’interno dell’abitazione di un conoscente. Già noto ai carabinieri di Avola per i suoi precedenti, era destinatario di un ordine di carcerazione in quanto deve espiare la pena di un anno di reclusione per estorsione. Dopo l’arresto il 54enne è stato accompagnato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa, ove permarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea.

