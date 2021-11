Augusta, riprende lo sbarco dei migranti dalla nave Ocean Viking

È ripreso stamane lo sbarco dei migranti giunti ieri al porto di Augusta, nel Siracusano, a bordo della Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee.

Ieri sera, per colpa del maltempo che imperversava sulla costa siracusana, sono potuti scendere dalla nave solo 48 minori non accompagnati che sono stati trasferiti, secondo le disposizioni della Prefettura di Siracusa, in un centro di accoglienza nel Lazio. Gli altri hanno dovuto trascorrere un’altra notte sulla nave e stamane sono riprese le procedure di identificazione della polizia e i test anticovid a cura del personale sanitario.

Nel complesso le condizioni dei migranti sono buone, i sanitari hanno trasferito solo un uomo in ospedale per un controllo, ma tutti sono provati dalla tempesta affrontata in mare. I soccorritori raccontano di onde alte anche 4 metri e vento forza 7. I migranti, di varie nazionalità, soprattutto siriani, sono stati recuperati durante un soccorso avvenuto nella notte dell’1 novembre. Dopo le procedure di accoglienza i migranti saranno trasferiti nella nave Adriatico ormeggiata al porto di Augusta per la quarantena.

