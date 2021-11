È stato assegnato il porto di Augusta alla Ocean Viking, l’imbarcazione che da giorni è al largo con 306 naufraghi a bordo. Ad annunciarlo è l’ong Sos Mediterranee che in un tweet spiega che «le autorità italiane ci hanno informato che i 306 naufraghi sbarcheranno ad Augusta». “Una forte tempesta è in arrivo stanotte - continua -. Gli Stati devono rimettere in piedi un meccanismo di sbarco per evitare questi continui stalli in mare».

