La discarica una coperta corta: più rifiuti da Catania, i camion di Siracusa tornano indietro

«La Sicula Trasporti ha deciso di impedire il conferimento nella propria discarica ai mezzi provenienti da Siracusa e da altri comuni per dare la priorità a quelli di Catania. I camion partiti da Siracusa sono tornati indietro pieni ed è stato impossibile completare il servizio». Lo sottolinea il Comune di Siracusa che spiega così perché è stato impossibile completare la raccolta della frazione indifferenziata per molte utenze domestiche della città.

La società Tekra, che gestisce la raccolta dei rifiuti a Siracusa, ha comunicato che concluderà domani la raccolta dall’indifferenziata interrotta e provvederà, contestualmente, a ritirare la frazione organica come previsto dal calendario. «Non è la prima volta che accade - afferma l’assessore ai rifiuti, Andrea Buccheri - e ciò rende la situazione ancora più grave. Di nuovo, secondo una logica difficile da comprendere, viene privilegiata Catania rispetto al resto delle province messe in difficoltà dalla mancanza di impianti. E dopo la beffa della mancata visita delle zone interessate dall’uragano da parte del presidente Musumeci, adesso ci vediamo colpiti da questo accordo del comune di Catania con la Sicula Trasporti. Un danno pesante al quale si aggiunge la beffa di non vedere mantenute le promesse fatte dalla Regione alle province virtuose».

